"Je ne suis pas en sécurité ici" : les appels à l'aide d'homosexuels de plus en plus menacés au Sénégal
Ibrahima Ndiaye
Au Sénégal, où la répression contre les personnes LGBT+ s'est durcie, de nombreux homosexuels cherchent à fuir un climat de peur et de violences. Grâce à la ligne d'écoute internationale de l'association Stop Homophobie, certains trouvent une oreille attentive et l'espoir d'un départ.
Source : https://www.franceinfo.fr/replay-radio/le-choix-fr...
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