"Je pense qu'ils ont un problème avec mon pays" : élu meilleur arbitre africain, Omar Abdulkadir Artan privé de Mondial et refoulé du sol américain





Source : Alors que Coupe du monde de football va débuter jeudi 11 juin, un arbitre somalien, élu meilleur arbitre africain, a été privé de Mondial. Refoulé du sol américain, il avait pourtant obtenu son visa, et la validation de la Fifa. Il serait victime du changement politique de Washington vis-à-vis de la Somalie, un pays que Donald Trump qualifie de "pourri".Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/je-pense-...