"Je pense qu'ils ont un problème avec mon pays" : élu meilleur arbitre africain, Omar Abdulkadir Artan privé de Mondial et refoulé du sol américain
Alors que Coupe du monde de football va débuter jeudi 11 juin, un arbitre somalien, élu meilleur arbitre africain, a été privé de Mondial. Refoulé du sol américain, il avait pourtant obtenu son visa, et la validation de la Fifa. Il serait victime du changement politique de Washington vis-à-vis de la Somalie, un pays que Donald Trump qualifie de "pourri".
Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/je-pense-...
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