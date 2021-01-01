"Je sais que le public est impatient" : au Bénin, les 26 œuvres d'art restituées par la France attendent toujours leur écrin





Source : Ces pièces exceptionnelles, pillées par les troupes coloniales à la fin du XIXe siècle, sont rentrées en 2021 avant d'être présentées au palais présidentiel, l'année suivante. Depuis, elles dorment en réserve en attendant l'ouverture d'un musée dédié, prévue au printemps 2027.Source : https://www.franceinfo.fr/culture/je-sais-que-le-p...