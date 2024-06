"Je suis addict au tramadol" (vidéo)

Morphine, méthadone... ces substances font partie de la grande famille des opioïdes dont le plus connu et le plus prescrit en France contre les douleurs est le tramadol. Quels sont ses effets secondaires ? Les médecins préviennent-ils suffisamment les patients à qui ils prescrivent ce médicament ? Dans le témoignage ci-dessous, Diane Wattrelos - @les_maux_en_couleurs sur Instagram - nous raco...



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/addictions/je-s...