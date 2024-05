Je suis journaliste beauté et voici les 5 parfums qui me valent le plus de compliments



https://www.elle.fr/Beaute/Parfums/Tendances/Je-su... Chacun possède sa propre histoire avec le parfum. Quand certains aiment porter le même jus pendant des années, d'autres multiplient les aventures olfactives. En tant que journaliste beauté, j'ai la chance de pouvoir découvrir de nombreuses fragrances...