Je suis journaliste de mode et voici les 15 robes d'été que je veux porter cette saison

Dès lors que les températures dépassent les 25 degrés, ne comptez plus sur moi pour enfiler autre chose qu'une robe fluide et légère. Pas prise de tête, c'est l'option numéro un pour s'élaborer un look simple et efficace, puisqu'elle se marie aussi b...