Je suis journaliste mode et voici les 10 baskets que je porterai tout l’hiver

On ne s'en passe plus. Et si ces derniers temps on parle d'un désaveu de la basket, cette dernière ne semble, en réalité, pas prête de disparaître de notre garde-robe. Dans un monde post Covid-19 où tout semble aller plus vite, le confort et la prati...