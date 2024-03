"Je suis sourde et j'en parle !" (vidéo)

Voici un témoignage qui donne de l'espoir ! Quand Rose a seulement 8 ans, ses parents réalisent qu'elle n'entend que très partiellement. Quel est son parcours ? Comment a-t-elle vécu sa surdité partielle puis totale ? Et aujourd'hui, quelles sont ses solutions pour vivre le plus normalement possible ? Découvrez dans l'article ci-dessous le beau témoignage Rose alias _rosepaynl sur Instagram.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...