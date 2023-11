"Je suis une ancienne victime du harcèlement scolaire"

Noémya, 30 ans, prend la parole sur les années de calvaire qu'elle a subies au collège. Entre insultes, bousculades et dévalorisation quotidiennes, la jeune femme nous explique ce qu'est le harcèlement scolaire. Bien plus que quatre années, c'est toute une vie qui peut-être bousculée, et les conséquences à long terme sont parfois plus désastreuses encore. De l'échec scolaire, à la dépression, comment s'en est-elle sortie ?

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/ps...