Jean-Luc Mélenchon, candidat pour l'élection présidentielle: "Je pense que c'est un signal d'alerte", observe Laurence Sailliet, ancienne députée européenne LR









Source : "Oui, je suis candidat". À un peu moins d'un an de la présidentielle 2027, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a officialisé sa quatrième candidature sur le plateau du 20H de TF1 ce dimanche 3 mai.Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...