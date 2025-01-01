Jean-Luc Mélenchon ne ferme pas la porte aux autres partis de gauche et les appelle à éviter "le suicide anti-LFI" pour les prochaines élections









Source : Le fondateur de La France insoumise et candidat à la présidentielle de 2027 Jean-Luc Mélenchon ne ferme pas la porte aux autres partis de gauche, dans un entretien à La Tribune dimanche, publié ce samedi. Pour lui, c'est le temps qui fera les alliances.Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...