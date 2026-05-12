Jean-Noël Barrot, ministre des affaires étrangères : « En Afrique, comme ailleurs dans le monde, la Russie a été très largement mise en échec »





Source : Au terme du sommet Africa Forward, qui s’est tenu à Nairobi, le chef de la diplomatie française a salué, dans un entretien au « Monde », le dynamisme des échanges commerciaux et des investissements entre la France et l’Afrique, largement supérieurs à ceux de Moscou sur le continent.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/12/...