Jean-Philippe Tanguy (RN) qualifie les annonces de Sébastien Lecornu de "hors sol"









Source : Le Premier ministre a voulu, dans une prise de parole ce vendredi à 18h, "tirer les leçons" de la crise énergétique depuis le début de la guerre entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran au Moyen-Orient. Le chef du gouvernement a notamment donné les grandes lignes du plan d'électrification de la France.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-jean-philipp...