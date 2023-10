Jeans : lesquels sont in et lesquels sont out cet automne ?



Lire la suite de l'article sur Ell...



Source : https://www.elle.fr/Mode/Jeans/Jeans-lesquels-sont... Si notre bon vieux blue jean est l'un des intemporels majeurs de notre garde-robe, il n'en est pas moins impacté par les tendances mode. Chaque saison, les grandes maisons réinventent ce classique du vestiaire pour lui insuffler des détails actuels e...