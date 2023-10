Jérome Guedj (PS): "Toute prise de position qui, dans l'immédiat, ne condamne pas le terrorisme du Hamas [...] me dégoûte"

La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération "déluge d'Al-Aqsa" contre Israël et lancé plus de 5000 roquettes ce samedi à l'aube. Des hommes armés en provenance de la bande de Gaza se sont également infiltrés sur le sol israélien, dans les villes situées à la frontière. Israël a répliqué avec une pluie de bombes sur la bande de Gaza et des combats sont en cours sur le territoire israélien. Un bilan provisoire fait état d'au moins 100 morts israéliens et 198 morts côté palestin...Source : https://www.bfmtv.com/politique/parti-socialiste/j...