Jordan Bardella dans Paris Match: “Il y n’a aucune stratégie politique derrière ça”, explique Yoann Gillet, porte-parole du Rassemblement National

Yoann Gillet, député du Gard et porte-parole du Rassemblement National, était présent sur le plateau de BFMTV. Il s'est exprimé sur la présence Jordan Bardella dans Paris Match, qui dévoile sa relation avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles.https://www.bfmtv.com/politique/front-national/vid...