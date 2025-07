Jugé ringard mais pratique, ce petit sac tient sa revanche : il fait son grand retour à la rentrée

Ces dernières années, la mode a déterré de nombreuses tendances sacs, revenues tout droit des années 90 et 2000. Les petits sacs portés à l'épaule — à l'image du sac baguette, du sac bowling et des east-west bags — ainsi que les sacs minimalistes et ...