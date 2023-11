Kate Middleton : ce choix de couleur très malin pour recevoir le président sud-coréen

Ah, elle n'est pas l'une des icônes de mode de l'année pour rien. Kate Middleton a mis les petits plats dans les grands pour la venue du président de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, et de sa femme Kim Keon Hee à Horse Guards Parade à Londres. Et on a...