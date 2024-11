Kate Moss : « Je sais que le mot confort peut sembler grossier dans la mode »

Supermodel, muse, icône emblématique de la mode des années 90, Kate Moss inspire. Encore et toujours. La voilà de retour, juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Elle signe sa seconde collection exclusive avec Zara. Et fait rare : se livre, not...