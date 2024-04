Kate Moss et sa fille Lila Grace : un duo complice et envoûtant en total look nude pour Fendi



https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Kate-Moss-e... Le mannequinat est une affaire de famille chez les Moss. Si Kate s'est fait un nom en devenant l'un des supermodels des années 90, et le visage d'une génération, sa fille, Lila Grace, âgée de 21 ans, trouve elle aussi sa place dans l'industrie de la ...