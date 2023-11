Kendall Jenner devient le visage de la nouvelle collection Jacquemus

L'enseigne de prêt-à-porter et accessoires, Jacquemus, ne cesse de faire parler d'elle. Après avoir investi la plage Indie Beach à Saint-Tropez avec des transats et parasols au sigle de la griffe le temps d'une saison, c'est à Versailles qu'elle a do...