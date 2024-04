Kirsten Dunst éblouit dans une longue robe noire en satin, au petit col victorien

Alors que certaines célébrités préfèrent sortir le grand jeu sur le tapis rouge, d'autres adoptent des silhouettes plus discrètes, mais non moins mémorables. C'est le cas de Kirsten Dunst, qui est apparue dans la pièce la plus intemporelle du vestiai...