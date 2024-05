Kylie Minogue, 56 ans, 1m52 : 5 secrets de son style unique

Qui n'a jamais dansé à s'en faire des ampoules aux pieds sur les tubes de Kylie Minogue ? " Can't Get You Out of My Head ", " In Your Eyes " ou encore " All the Lovers ", la chanteuse australienne possède un catalogue d'hymnes disco pop imbattable. E...