"L'Algérie est l'un des derniers endroits où les narcotrafiquants peuvent se réfugier" : la DZ Mafia organiserait-elle en partie son trafic depuis l'étranger ?





Source : Combien de leaders de la DZ Mafia piloteraient, depuis l’Algérie, le trafic de stupéfiants et ses violences ? Ce sera l’un des thèmes centraux de la visite, lundi 18 mai, de Gérald Darmanin, garde des Sceaux, à Alger.Source : https://www.franceinfo.fr/societe/drogue/l-algerie...