L'Assemblée nationale adopte un texte obligeant la justice à informer les victimes de violences sexuelles de la libération de leur agresseur







Source : Les députés ont voté à l'unanimité ce mercredi 13 mai pour que les victimes de violences sexuelles soient systématiquement informées, dans un délai d'un mois si possible, de la libération de leur agresseur, y compris pour une sortie ponctuelle.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-l-assemblee-...