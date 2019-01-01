L'Élysée perquisitionné dans le cadre d'une information judiciaire portant sur l'organisation de cérémonies de panthéonisation









Source : Les locaux de l'Élysée ont été perquisitionnés jeudi 21 mai dans le cadre d'une information judiciaire visant notamment les conditions d’attribution de certains marchés publics relatifs à l’organisation de cérémonies de panthéonisation par le Centre des Monuments Nationaux (CMN).Source : https://www.bfmtv.com/politique/elysee/l-elysee-pe...