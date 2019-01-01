L'Élysée perquisitionné dans le cadre d'une information judiciaire portant sur l'organisation de cérémonies de panthéonisation
Les locaux de l'Élysée ont été perquisitionnés jeudi 21 mai dans le cadre d'une information judiciaire visant notamment les conditions d’attribution de certains marchés publics relatifs à l’organisation de cérémonies de panthéonisation par le Centre des Monuments Nationaux (CMN).
Source : https://www.bfmtv.com/politique/elysee/l-elysee-pe...
Source : https://www.bfmtv.com/politique/elysee/l-elysee-pe...