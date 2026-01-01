"L'État a failli": Gabriel Attal assure que la mort de Lyhanna "aurait pu être évité si la justice avait fonctionné correctement"

Le candidat à la présidentielle est revenu sur les défaillances de la justice après la mort Lyhanna dans les colonnes du Figaro, affirmant que "l’État a failli" dans cette affaire. Pour lutter contre les pédocriminels, ce dernier propose notamment d'"aligner leur traitement sur celui des terroristes".https://www.bfmtv.com/politique/l-etat-a-failli-ga...