L'allergie à l'histamine existe-t-elle chez l'enfant ?

Contrairement à certaines idées reçues, la réaction à l'histamine n'est pas une allergie mais une intolérance. Encore mal connue, l’intolérance à l’histamine concernerait environ 1 % de la population, un chiffre probablement sous-estimé tant cette affection reste difficile à diagnostiquer. Les enfants peuvent être touchés, bien que ce soit en pratique extrêmement rare. Explications du Dr Julien Cottet, allergologue et vice président de la Société Française d'allergologie.