L'art de faire l'amour sur une table

Loin de certains fantasmes plus acrobatiques ou farfelus, faire l'amour sur une table semble à la portée de tous. À condition bien sûr d'en avoir mutuellement envie et de prendre certaines précautions. Le point avec Emmanuel Faure, sexothérapeute et psychothérapeute de couple et individuel.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...