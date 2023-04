L’écoresponsabilité, une priorité pour le développement du réseau routier marocain

Des champs d’arganier à perte de vue. Symbole du Maroc, ce petit arbre endémique millénaire pousse dans les régions arides du Royaume. Peu gourmand en eau, il résiste à des températures allant jusqu'à 50 °C. Rempart contre la désertification, il aide aussi à éviter l'érosion des sols. Depuis 2014, les pratiques et savoir-faire liés à l’arganier sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.Premier producteur mondial d'huile d'argan, le Maroc œuvre à la protection de ses forêts d'arganiers, menacées par les changements climatiques et les activités humaines.Nora Enneddam en a une conscience aiguë : « En tant qu’ingénieure paysagiste, j’ai eu la chance de participer à des projets de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel, comme le reboisement d’arganiers sur de grandes superficies, dans le cadre du projet autoroutier entre Marrakech et Agadir », raconte la cheffe de service « Développement durable et RSE » de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).Ce projet a permis de replanter près de 221 000 arganiers sur 920 hectares au total, « une superficie qui dépasse largement les secteurs déboisés lors de la construction de l’autoroute », précise Nora