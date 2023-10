L'éjaculation masculine, comment ça fonctionne ?

L'éjaculation constitue un phénomène naturel chez l'homme comme chez tout animal mâle d'ailleurs. Mais si ce terme est entré dans la langage "courant", sa composition et sa fonction en restent plus floues. Qu'en est-il précisément ? Le point avec Milène Leroy, sexologue, praticienne en psychothérapie, EMDR-DSA et consultante en genre et sexualité.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...