L'épidémiologiste Éric d'Ortenzio assure que le risque de diffusion du virus Ebola à Mayotte est "très faible"





Source : "La situation est très sérieuse" en République démocratique du Congo et en Ouganda où les morts se comptent désormais par dizaines. Aucun traitement n'existe pour lutter contre le variant Bundibugyo d'Ebola qui sévit actuellement mais des vaccins sont en phase test, explique le médecin.Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/l-ep...