L'indispensable guide des cheminées et feux de camp en harmonie avec la nature

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Dans le cadre d'activités en plein air comme le camping et la randonnée, il est essentiel de savoir comment créer un espace convivial et sécuritaire, que ce soit autour d'une cheminée ou d'un feu de camp. En gardant à l'esprit la prévention et la sécurité, cet article vous guidera pour allier plaisir et respect de la nature.

Les essentiels pour un feu de camp sécuritaire