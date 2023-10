L'instant mode : Jimmy Choo et Jean Paul Gaultier s'allient pour une collection inédite

La collaboration mode est-elle la recette du succès ? Versace et Fendi, Balenciaga et Gucci, Prada et adidas... c'est en tout cas ce que laissent entendre la ribambelle de partenariats que l'on observe entre les maisons de mode depuis quelques années...