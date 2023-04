L’instant mode : K.Jacques et Call It By Your Name imaginent des sandales bandanas ultra-désirables



https://www.elle.fr/Mode/Chaussures/L-instant-mode... D'un côté K.Jacques, griffe de sandales fabriquées traditionnellement à Saint-Tropez qui a séduit la planète grâce à ses iconiques tropéziennes. De l'autre, Call It By Your Name, marque qui met l'imprimé bandana à l'honneur depuis 2020. Ensemble, ell...