L'interview en intégralité de Christophe Béchu

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France, et ancien maire d'Angers, était l'invité de BFMTV pour évoquer les manifestations du 1er-mai. 540 personnes ont été interpellées en France, dont 305 à Paris, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En outre, 406 policiers et gendarmes ont été blessés sur le territoire national.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/l-int...