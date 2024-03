L'œil de la styliste : les astuces infaillibles pour éviter les marques sous un vêtement ajusté

Vous avez sans doute vu passer les photos de streetstyle des derniers évènements mode avec des jeunes femmes en culotte et collants ou vêtues de robes totalement transparentes. Si les tendances " no pants " et " naked dress " érigent les dessous comm...