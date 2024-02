L’œil de la styliste : les imprimés qui mettent en valeur… et les autres

" Je ne suis pas à l'aise avec les imprimés, me prévient Audrey avant une séance de shopping accompagné. Je me méfie de leur côté trop voyants et d'un effet clown qui me fera remarquer contre mon gré. " Pour Marie-Laure, une autre cliente, c'est la p...