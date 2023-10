L'orgasme vaginal existe-t-il vraiment ?

L'orgasme vaginal a longtemps été considéré comme le seul type d'orgasme féminin. Mais aujourd'hui, son existence est fortement remise en question : en réalité, il serait lié à la stimulation des bulbes du clitoris, et non à la stimulation des parois ou de l'entrée du vagin. On fait le point avec Pauline Schillaci, sexologue clinicienne.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...