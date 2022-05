L'usine du monde chinoise perd des points dans la logistique mondiale

Denis Fainsilber

Les blocages s'accumulent dans les sites de production et circuits logistiques chinois. Un phénomène qui pousse les marques occidentales à produire et acheter ailleurs. Les perturbations dans les supply chain risquent de durer un certain temps.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...