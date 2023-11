LES ÉCLAIREURS - Affaire Guerriau: le rappel des faits

Le sénateur Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué à son insu la députée de Loire-Atlantique, Sandrine Josso, et mis en examen, a été suspendu par son parti "Horizons" et son groupe parlementaire, avant une possible exclusion définitive.Source : https://www.bfmtv.com/politique/les-eclaireurs-aff...