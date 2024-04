LES ÉCLAIREURS - Comment sera prélevée la "taxe lapin"?

Le Premier ministre Gabriel Attal a précisé le samedi 6 avril les contours de la "taxe lapin". Il s'agit de faire payer 5 euros aux patients pour les rendez-vous médicaux non honorés et non annulés 24 heures avant.Source : https://www.bfmtv.com/politique/les-eclaireurs-com...