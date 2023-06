LIGNE ROUGE - Le soir où Emmanuel Macron a perdu la majorité à l'Assemblée

Avec un début de second mandat difficile - le président de la République oscille autour de 30% d’opinions favorables - certains s’interrogent sur le mode de fonctionnement d’Emmanuel Macron, et son isolement supposé. Le président qui avait théorisé un “pouvoir vertical” et “jupitérien” a pu apparaître comme indécis, voire influençable. Notamment lorsqu’il a dû choisir un nouveau Premier Ministre : il a secrètement désigné Catherine Vautrin, avant de l’écarter à la dernière minute. Qu’y a-t-il da...Source : https://www.bfmtv.com/politique/ligne-rouge-le-soi...