LIGNE ROUGE - Marine Le Pen: un destin en suspens

Ibrahima Ndiaye

La décision dans le procès en appel de Marine Le Pen et du RN sera rendue le 7 juillet, marquant la fin du suspens sur son avenir politique et sa candidature à la présidentielle. Après 40 ans de combats acharnés, de désillusions et de guerres, parfois même contre les membres de son clan, Marine Le Pen saura-t-elle poursuivre le fil de son incroyable destin politique ?https://www.bfmtv.com/politique/front-national/vid...