La France doit rebondir en Afrique

La France ne va pas déserter l’Afrique, à l’heure où s’activent plus que jamais, sur ce continent crucial pour l’avenir du monde, tant les grandes puissances de la guerre froide (Russie, Etats-Unis) que des acteurs puissants comme la Chine, l’Inde et les Emirats, ainsi que la Turquie. Mais comment Paris peut-il tirer son épingle du jeu alors que monte, de Bamako à Kinshasa, un sentiment antifrançais nourri par l’héritage colonial et les égarements politiques mais surtout attisé par la démagogie de militaires putschistes en panne de projet, et par la propagande de la Russie ? Tel était l’enjeu essentiel du voyage, le dix-huitième en six ans sur le continent africain qui, du 1er au 4 mars, a conduit le président de la République au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo (RDC).