"La France est là, aux côtés de la Syrie": Emmanuel Macron, en visite à Damas, défend l'idée "d'une Syrie libre et plurielle"
Ibrahima Ndiaye
Emmanuel Macron est arrivé lundi soir à Damas pour une visite inédite, la première en Syrie d'un chef d'Etat d'une puissance occidentale depuis la chute de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir fin 2024 du président Ahmad al-Chareh.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-la-france-es...
Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-la-france-es...