La France et le Maroc signent un accord pour lutter contre "le financement du terrorisme"





Source : Cette entente entre les renseignements financiers des deux pays doit notamment "faciliter l'échange d'informations" sur "des opérations suspectes" entre Tracfin, côté français, et l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), côté marocain, ont expliqué les deux pays mercredi.Source : https://www.franceinfo.fr/faits-divers/terrorisme/...