La France menacée par une nouvelle vague de chaleur ?: "Il faut redouter la multiplication de ces phénomènes", déclare Frédéric Valletoux, ancien ministre de la Santé
Ibrahima Ndiaye
Dans un vif échange à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a jugé "scandaleux" et "faux" le bilan de "10.000 morts" de la canicule la semaine dernière, avancé selon lui par les Écologistes. Ces derniers affirment qu'il s'agit d'une crainte et d'un risque, non pas d'un chiffre officiel.
https://www.bfmtv.com/politique/video-la-france-me...
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