La France menacée par une nouvelle vague de chaleur ?: "On ne sera pas prêts", craint Sabrina Sebaihi, députée (Écologiste et social)
Ibrahima Ndiaye
Dans un vif échange à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a jugé "scandaleux" et "faux" le bilan de "10.000 morts" de la canicule la semaine dernière, avancé selon lui par les Écologistes. Ces derniers affirment qu'il s'agit d'une crainte et d'un risque, non pas d'un chiffre officiel.
https://www.bfmtv.com/politique/video-la-france-me...
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