La RDC face à une nouvelle épidémie d’Ebola : « L’alerte a été donnée trop tard, et la situation évolue très rapidement »





Source : Plus de 100 morts d’Ebola et 395 cas suspects étaient recensés en République démocratique du Congo le 18 mai au soir. Deux jours plus tôt, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une « urgence de santé publique de portée internationale », son deuxième niveau d’alerte le plus élevé.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...